Поправки к законопроекту о запрете на участие в выборах, по данным Русской службы BBC, не отменяют его обратной силы

Поправки к законопроекту о запрете на участие в выборах, по данным сайта Русской службы BBC, не отменяют его обратной силы. При этом еще накануне авторы документа утверждали, что этой нормы в окончательном варианте не будет.

В законопроекте останутся все пункты, которые не дадут избираться тем, кто сотрудничал с экстремистскими организациями еще до решения суда о признании их таковыми, пишет сетевое издание. Хотя один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас уверял, что запрет на участие в выборах не распространится на тех, кто помогал таким структурам до попадания в список экстремистских. Речь шла и о том, чтобы не применять обратную силу закона, если человек не мог знать, что поддерживает экстремистские действия. В тексте поправок между тем, как утверждается, возможность подобных послаблений не прописана. В свою очередь, Клишас, чьи слова приводило агентство РИА «Новости», подчеркнул, что ограничения могут применяться против россиян с того момента, как суд установит, что в деятельности той или иной организации появились признаки экстремизма.

Запрет избираться людям, связанным с организациями, которые суд признал экстремистскими или террористическими, Госдума на этой неделе поддержала в первом чтении. Некоторые эксперты считают, что законопроект направлен против соратников Алексея Навального.