Продажи путевок с детским туристическим кешбэком завершатся 31 августа

Путешествие можно будет совершить до 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма. Окно продаж программы начинается с 25 мая. Полный список участников и предложений будет сформирован и опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы. Там можно будет выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора.