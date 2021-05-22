Продажи путевок с детским туристическим кешбэком завершатся 31 августа

Путешествие можно будет совершить до 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма. Окно продаж программы начинается с 25 мая. Полный список участников и предложений будет сформирован и опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы. Там можно будет выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора.
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