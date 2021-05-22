Митрополит Иларион выступил за введение новых правил для охотников

По его мнению, новый регламент должен исключать охоту как развлечение. По его словам, если охота необходима, например, в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это получают специальную лицензию. Представитель РПЦ считает, что новые правила заодно должны ограничить доступ широких слоев населения к

оружию.