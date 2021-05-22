14-летним россиянам вместе с паспортом будут вручать бесплатный экземпляр Конституции. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Как говорится в сообщении правительства, это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к госсимволике России. Решение вступит в силу с 1 июля.