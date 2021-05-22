Госдума ужесточит законопроект о запрете избирать в свои ряды сторонников и членов экстремистских организаций. Ко второму, основному чтению в документ добавлен запрет избираться на любые выборные должности. Как передает ТАСС, Госдума ужесточит законопроект о запрете избирать в свои ряды сторонников и членов экстремистских организаций. Авторами поправок стали глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Законопроект о запрете избирать в ГД экстремистов был внесён вскоре после того, как суд стал рассматривать вопрос о признании экстремистскими организациями ФБК, внесенного в реестр иноагентов и региональных штабов Навального.