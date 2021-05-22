Бывшего муниципального депутата Галямину задержали на съезде независимых муниципальных депутатов в Великом Новгороде

Бывшего муниципального депутата Юлию Галямину задержали на съезде независимых муниципальных депутатов в Великом Новгороде. Вместе с ней задержали Виталия Боваря, делегата из Петербурга. Их увезли в неизвестном направлении.

На съезд сегодня пришли силовики и потребовали прекратить мероприятие. Они утверждают, что на собрании нарушаются коронавирусные ограничения, введенные губернатором. Юлия Галямина заявила полицейским, что участники съезда не нарушают правил — депутаты расположились в нескольких залах по 30 человек. Судя по трансляции в YouTube, участники форума продолжают выступать. Полиция никого из зала не выпускает и переписывает данные делегатов. В марте в Москве полицейские воспрепятствовали работе подобного мероприятия — форума «Муниципальная Россия». Более 100 участников собрания были задержаны. Их обвинили в участии в мероприятии, организованном нежелательной организацией.