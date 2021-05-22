Русская служба ВВС: Поправки к законопроекту о запрете на участие в выборах не отменяют его обратной силы

Поправки к законопроекту о запрете на участие в выборах не отменяют, вопреки утверждениям авторов, его обратной силы, утверждает Русская служба ВВС. Накануне сенатор-единорос Андрей Клишас утверждал, что поправки не будут распространяться на тех, кто помогал организациям, когда они не были признаны судом экстремистскими. А также на тех, кто оказывал им помощь в осуществлении деятельности, не подпадающей под признаки экстремизма или терроризма. Однако, как утверждает ВВС, ознакомившись с текстом поправок, в документе сохранились все прежние нормы. Запрет избираться людям, связанным с организациями, которые суд признал экстремистскими или террористическими, Госдума одобрила в первом чтении на этой неделе. Наблюдатели уверены, что норма направлена в первую очередь против соратников Алексея Навального.