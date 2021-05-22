Полиция сорвала всероссийский съезд муниципальных депутатов в Великом Новгороде

Более 30 человек не могут собираться в одном помещении для проведения мероприятия, говорится в недавнем постановлении губернатора. В связи с этим силовики, явившиеся на встречу «Земский съезд», назвали мероприятие незаконным. Выступление участников было прервано начальником полиции Великого Новгорода Сергеем Максимовым.

Слушать заявление силовика до конца присутствующие в зале не стали. Вместо этого один из организаторов, столичный муниципальный депутат Юлия Галямина, пересчитала всех присутствующих. Их даже с учетом пришедших полицейских было 27. Самих же участников было 25 человек. После заявления политика другие участники съезда вновь начали свои выступления, однако полиции стало значительно больше. Почти сразу же задержали и саму Юлию Галямину. При этом, как она написала на своей странице в социальной сети Twitter, силовики не представились и причину задержания не назвали

Сейчас в здании, где должен был пройти съезд, работает полиция. Судя по прямой трансляции мероприятия в интернете, участников не выпускают.