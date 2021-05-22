Финал музыкального конкурса «Евровидение» пройдет сегодня в Нидерландах

Россию на нем представляет певица Манижа. Она выступит с песней Russian Woman под пятым номером. В этом году конкурс проводится с соблюдением мер предосторожности из-за коронавируса. Ограничено число зрителей в зале, участники проходят тестирование. Ранее из-за заражение одного из членов делегации от очного участия была отстранена группа из Исландии. Сообщается, что вместо нее зрителям покажут запись одной из репетиций.