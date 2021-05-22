Жители провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана протестуют против назначения нового губернатора. Их не устраивает, что новым руководителем назначен человек, который не является выходцем из региона. Тысячи людей проводят сидячую забастовку у здания губернатора, передает турецкое агентство «Анадолу» Фарьяба. Президент Афганистана Ашреф Гани около трех недель назад убрал с поста губернатора чиновника, который, как и большинство жителей провинции, был по происхождению узбекским тюрком и назначил на его место этнического пуштуна.

