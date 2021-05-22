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15:33, 22 мая 2021

Митрополит РПЦ, глава Отдела внешних церковных связей Иларион предложил ужесточить правила для охотников

Он выступил за запрет охоты в качестве развлечения или хобби. Отстрел животных, по мнению митрополита, необходима в целях уменьшения популяции тех или иных видов Но даже в этом случае следует привлекать профессионалов, которые на это специально назначены и получают специальную лицензию, добавил Иларион. Вопрос об ужесточении правил обращения с оружием в России вновь обсуждают после трагедии в Казани. Там местный житель открыл огонь в здании своей бывшей школы. Он убил семерых детей и двух взрослых.


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