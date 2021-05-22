Уполномоченный по правам ребенка в Московской области предложила вернуть смертную казнь для осужденных в педофилии

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области предложила восстановить смертную казнь для осужденных в педофилии. Ксения Мишонова сказала агентству РИА «Новости», что педофилов, по ее мнению, нельзя вылечить. Либо подумать о том, чтобы такие люди сидели пожизненно, а их силу и труд использовать на благо общества, добавила омбудсмен. Ранее в Совете Федерации сказали, что в России невозможно вернуть смертную казнь. На то есть соответствующее решение Конституционного суда.