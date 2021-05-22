Двое детей погибли при пожаре в подмосковных Мытищах

Огонь вспыхнул в одном из многоквартирных домов на западе города. Сейчас проводится расследование, сказали в областном управлении СК. Об обстоятельствах происшествия и причинах пожара пока не сообщается.
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