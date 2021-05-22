Задержания начались на открытии съезда муниципальных депутатов в Новгороде. Сообщается, что сотрудники силовых структур отвели в автобус бывшего муниципального депутата из Москвы Юлию Галямину. Ранее представители городского управления МВД пришли на открытие и объявили, что мероприятие нарушает закон. Поскольку на днях руководство области запретило проведение собраний численностью более 30 человек из-за ситуации с коронавирусом.

В свою очередь организаторы считают такую меру избыточной, поскольку они не наблюдают ухудшения ситуации. Они уверены, что указ об ужесточении ограничений был принят исключительно ради срыва мероприятия. Съезд был организован в ответ на разгон в Москве в марте муниципального форума.