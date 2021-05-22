Прокуратура проверяет клип рэп-музыканта Моргенштерна на оскорбление чувств верующих

Ролик «Новая волна» направили на экспертизу.

Это не первое разбирательство, связанное с творчеством Моргенштерна. Накануне в суд поступило административное дело, в рамках которого рэп-исполнителя обвиняют в пропаганде наркотиков в своих клипах.