В РПЦ предложили серьезно ограничить охоту

В Русской православной церкви выступили за введение новых правил для охотников, которые бы исключали охоту как развлечение и заодно ограничивали доступ широких слоев населения к оружию.

«Мне кажется, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена», — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Если охота необходима, допустим, в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это специально назначены, которые получают специальную лицензию», — добавил представитель Церкви.

Поводом для этой инициативы стала трагедия в Казани, где 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии.