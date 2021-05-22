В одной из рек Красноярска обнаружено крупное масляное пятно

По этому поводу прокуратура уже начала проверку.

Источником пятна на речке Теплой, по предварительным данным, могла оказаться местная теплоэлектростанция. Как говорят в прокуратуре, с территории ТЭЦ ведет ливневая труба, с которой, в свою очередь, и произошел выброс. Красноярское интернет-издание NGS.ru пишет, что на месте инцидента уже установлены заградительные боны. Они остановили дальнейшее распространение мазутного пятна.

В Сибирской генерирующей компании, которой принадлежит ТЭЦ, между тем, отрицают, что утечка произошла оттуда. Там уверяют, что в технологическом цикле ТЭЦ мазут не используется, передает агентство ТАСС. Теперь с обстоятельствами инцидента будет разбираться аккредитованная лаборатория: она возьмет забор проб и рассмотрит и другие версии, в том числе попадание мазута в реку с автоспецбазы или предприятий по переработке нефти.

О размере нанесенного утечкой мазута ущерба пока не сообщается.