Полиция пришла на открытие съезда муниципальных депутатов в Великом Новгороде

Ранее организаторы опасались, что власти не допустят проведения мероприятия. Несколько дней назад в области ужесточили противокоронавирусные меры. В частности, были запрещены собрания, численность которых превышает 30 участников.

Начальник полиции по городу Сергей Максимов объявил мероприятие незаконным.

С ним вступила в полемику один из организаторов, бывший муниципальный депутат Москвы Юлия Галямина.

Съезд с участием депутатов из различных регионов России был организован в ответ на разгон в марте в Москве муниципального форума.