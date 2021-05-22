OnBuy: Голливудские актеры в возрасте от 30 до 40 лет чаще всего снимаются в кассово успешных картинах

Голливудские актеры в возрасте от 30 до 40 лет чаще всего снимаются в кассово успешных картинах. К таким выводам пришли авторы исследования британской интернет-компании OnBuy. Они проанализировали список из 200 самых «кассовых» кинозвезд, который ведет портал The Numbers. Еще одна многочисленная возрастная группа, на которую приходится четверть всех ролей успешных актеров,— 40–49 лет. В свою очередь почти четверть женских ролей пришлась на время, когда самим актрисам было от 20 до 29 лет.