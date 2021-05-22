Японская полиция спустя две недели нашла трехметрового питона, который сбежал от хозяина

ЧП произошло в Иокогаме. Змею обнаружили на чердаке жилого дома, передает телеканал NHK. Хозяин питона предположил, что тот сбежал из квартиры через открытое окно. В Японии разрешено держать змей, включая питонов, в качестве домашних животных. Для этого необходимо получить специальное разрешение.