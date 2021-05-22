Ситуация с коронавирусом ухудшается в 8 из 27 регионов Бразилии, говорят специалисты. Наблюдавшееся ранее снижение показателей заболеваемости сменилось там ростом, говорится в отчете специальной комиссии при Минздавре страны. Еще в 10 штатах, по оценке экспертов, может возрасти число новых случаев заражения. Во многих регионах страны, как перелает агентство ТАСС, показатели инфицирования превышают пиковые значения прошлого года. Ранее из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью власти Аргентины вновь ввели карантинные меры, в том числе комендантский час.