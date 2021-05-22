В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову своей знакомой

Как передает телеканал Рен-ТВ, пострадавшая пришла вместе со своей подругой, чтобы обсудить уроки. Спортсмен он встретил их у подъезда и выстрелил в одну из них сигнальным патроном. Пострадавшую госпитализировали. Как пишет интернет-издание Baza, у нее повреждено лицо, однако угрозы для жизни нет. Виновник происшествия задержан.

