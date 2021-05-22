Автомобиль въехал в толпу людей на северо-востоке Китая

Погибли четыре человека, еще три пострадали, говорят представители местной полиции. Водитель на автомобиле черного цвета въехал в толпу нескольких десятков человек, переходивших дорогу в установленном месте, и скрылся. По словам представителей силовых структур, сидевший за рулем машины задержан, о его мотивах не сообщается.