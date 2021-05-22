Красноярская прокуратура расследует инцидент с загрязнением местной речки

Масляное пятно обнаружили в районе одной из ТЭЦ. Сейчас место загрязнение огорожено, там идет обработка, сказали в ведомстве. Площадь и источник загрязнения пока не названы. По предварительной версии, нефтепродукты попали в речку Теплая с ТЭЦ. В свою очередь в компании, которой принадлежит объект, настаивают, что они не используют мазут. Там также проводят проверку.

Не так давно крупная авария с загрязнением почвы и воды с нефтепродуктами произошла в НАО. Загрязнение произошло в реках республики Коми.