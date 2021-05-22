Трофей чемпионата Европы по футболу можно будет увидеть на выходных в Петербурге

В программе «Газпром арена», Мариинский театр и Петропавловская крепость.

Сопровождать Кубок имени Анри Делоне будет чемпион Европы и мира в составе сборной Франции Давид Трезеге. Сегодня они отправятся на стадион, который будет принимать матчи футбольного Евро — «Газпром Арену». Второй точкой маршрута значится Мариинский театр. Там пройдёт хореографическая постановка, участие в которой примут воспитанники двух академий: танца Бориса Эйфман и футбольного клуба «Зенит». После этого трофей провезут по рекам и каналам Петербурга, а затем доставят в музейную инсталляцию Квартира номер шестьдесят. Финальной точкой маршрута станет Парк Футбола на Заячьем острове у стен Петропавловской крепости. Там же кубок останется на всё воскресенье. Петербуржцы и гости города смогут сфотографироваться с ним и получить автограф Трезеге.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11-го июня по 11-е июля. Петербург примет семь матчей турнира.