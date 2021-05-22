В Румынии суд вернул в прокуратуру дело о революции 1989-ого года

Обвинения ранее выдвинули лидерам антикоммунистических сил.

Высокий кассационный суд Румынии, то есть высшая судебная инстанция в стране, уже во второй раз вернул на доработку дело о событиях декабря 1989-ого года. Как сообщает румынское агентство Agerpress, судьи требуют исключить некоторые доказательства и утверждают, что в обвинительном заключении есть ошибки. В чем именно заключаются претензии – не уточняется.

Обвиняемым по этому делу числится бывший президент республики Ион Илиеску, и еще несколько высокопоставленных людей из руководства страны и румынской армии. Самому младшему из них сейчас 78 лет. Прокуратура утверждает, что эти люди виновны в преступлении против человечества, а именно в том, что их группировка создала в стране атмосферу «общего террористического психоза», которая привела к стрельбе. По версии обвинителей, организаторы революции действовали умело и сугубо с целью получения власти в республике.

Румыния – единственная страна в Восточной Европе, в которой социалистический режим свергнули в результате вооружённого восстания. Жертвами той революции стали более восьмисот человек, в том числе и президент республики Николае Чаушеску.