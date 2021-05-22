Мосгордума предлагает запретить пользователям электротранспорта разгоняться быстрее 15 км/ч

Также столичный парламент хочет ввести черные списки нарушителей, для них будет заблокирован доступ к сервисам аренды средств передвижения, пишет газета «КоммерсантЪ». В мэрии идею поддержали, а один из крупных операторов по прокату самокатов уже ввел скоростной лимит в парке Горького. Эксперты призывают вносить изменения в ПДД. При этом соответствующий проект поправок уже подготовлен Минтрансом, но принять его пока не могут.

