В Белоруссии заблокировали доступ к российскому интернет-порталу Sports.ru

Интернет-издание нарушило законодательство об азартных играх, пишет агентство Sputnik со ссылкой на министерство информации Республики. При этом у ряда мобильных операторов сайт продолжает работать, его также можно открыть при использовании VPN.

В Министерстве информации Белоруссии пояснили, что помимо самого спортивного ресурса, заблокированы еще почти 500 сайтов. Там также отметили, что в основном в списке запрещенных платформ оказались разного рода интернет-казино.

В интервью телеканалу «Дождь» генеральный директор интернет— издания Марк Тен пояснил, что с точки зрения выручки потери будут несущественны, однако редакцию не устраивает сам факт ограничения работы. В связи с этим, подчеркнул Тен, издание ожидает разъяснений со стороны белорусского регулятора.

Сайт спортивных новостей был основан белорусом Дмитрием Навошей. До 2018 года он работал без свидетельства о регистрации СМИ, однако в преддверии чемпионата мира по футболу советующий документ был получен. Сам Навоша неоднократно критиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Sports.ru – одно из самых популярных российских спортивных СМИ. Его ежемесячная аудитория превышает 20 миллионов человек.