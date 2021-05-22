Накануне россияне стартовали в турнире с победы над Чехией со счетом 4:3. Сборная России играла с британцами на крупных турнирах один раз. На чемпионате мира 1994 года в Италии россияне выиграли со счетом 12:3.
Сборная России по хоккею встречается сегодня с командой Великобритании на чемпионате мира в Риге
Накануне россияне стартовали в турнире с победы над Чехией со счетом 4:3. Сборная России играла с британцами на крупных турнирах один раз. На чемпионате мира 1994 года в Италии россияне выиграли со счетом 12:3.