В России выросли цены на красную икру

За последний год они повысились минимум на 30% и достигли максимального за десять лет значения. Подешеветь деликатес может не раньше июня, когда на рынок начнет поступать новый улов, пишет газета РБК. Согласно данным Росстата, в апреле 1 кг икры лосося в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. руб.. Резкое подорожание икры, по словам участников рынка, прежде всего, результат небольшого улова на Дальнем Востоке, основном регионе добычи. В Росрыболовстве дефицита до начала путины 2021 года не ожидают, в частности, потому что еще есть нереализованные остатки продукции 2019 года.
2021-05-22T13:32:48+03:00
2021-05-22T13:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 22 мая 2021
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