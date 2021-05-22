В России выросли цены на красную икру

За последний год они повысились минимум на 30% и достигли максимального за десять лет значения. Подешеветь деликатес может не раньше июня, когда на рынок начнет поступать новый улов, пишет газета РБК. Согласно данным Росстата, в апреле 1 кг икры лосося в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. руб.. Резкое подорожание икры, по словам участников рынка, прежде всего, результат небольшого улова на Дальнем Востоке, основном регионе добычи. В Росрыболовстве дефицита до начала путины 2021 года не ожидают, в частности, потому что еще есть нереализованные остатки продукции 2019 года.