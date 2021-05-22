Водитель иномарки Range Rover открыл стрельбу по пешеходам в подмосковном Королеве

Это случилось в ходе конфликта на пешеходном переходе, передает телеканал Рен-ТВ. По словам очевидцев, автомобиль не уступил дорогу пешеходам и едва не наехал на людей. В ответ один из них ударил самокатом по машине. По предварительным данным, два человека получили ранения. Задержан ли стрелявший, не уточняется.
2021-05-22T13:32:35+03:00
2021-05-22T13:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 22 мая 2021
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