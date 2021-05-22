Водитель иномарки Range Rover открыл стрельбу по пешеходам в подмосковном Королеве

Это случилось в ходе конфликта на пешеходном переходе, передает телеканал Рен-ТВ. По словам очевидцев, автомобиль не уступил дорогу пешеходам и едва не наехал на людей. В ответ один из них ударил самокатом по машине. По предварительным данным, два человека получили ранения. Задержан ли стрелявший, не уточняется.