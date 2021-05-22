Ивановские силовики допросили бывшего полицейского Сергея Римского

Он уволился из органов в знак протеста после того, как суд в Москве заменил политику Алексею Навальному условный срок на реальный. Сегодня утром в квартире Римского прошел обыск. Как рассказали представители организации «Правозащита Открытки», бывшему полицейскому не предъявили обвинение, он остается подозреваемым по делу об оскорблении представителя власти. На допросе Римского спрашивали об участии в митинге в поддержку Навального. 21 апреля его задержали, экс-сотрудник МВД в автозаке требовал соблюдения прав других задержанных.
2021-05-22T13:31:53+03:00
2021-05-22T13:31:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2842252-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 22 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…