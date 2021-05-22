Ивановские силовики допросили бывшего полицейского Сергея Римского

Он уволился из органов в знак протеста после того, как суд в Москве заменил политику Алексею Навальному условный срок на реальный. Сегодня утром в квартире Римского прошел обыск. Как рассказали представители организации «Правозащита Открытки», бывшему полицейскому не предъявили обвинение, он остается подозреваемым по делу об оскорблении представителя власти. На допросе Римского спрашивали об участии в митинге в поддержку Навального. 21 апреля его задержали, экс-сотрудник МВД в автозаке требовал соблюдения прав других задержанных.