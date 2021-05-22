Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко призвал адекватнее относиться к компьютерным играм

Они, считает кремлевский чиновник, обучают молодых людей командной работе. В качестве примера он привел игру Dota 2. По сложности интеллектуальных решений она сопоставима с шахматами, так созданную в формате стрелялки программу охарактеризовал первый замруководителя администрации президента. Политики и общественные деятели нередко обвиняют компьютерные игры после каждого случая стрельбы в учебном заведении
2021-05-22T13:30:47+03:00
2021-05-22T13:30:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 22 мая 2021
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