Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко призвал адекватнее относиться к компьютерным играм

Они, считает кремлевский чиновник, обучают молодых людей командной работе. В качестве примера он привел игру Dota 2. По сложности интеллектуальных решений она сопоставима с шахматами, так созданную в формате стрелялки программу охарактеризовал первый замруководителя администрации президента. Политики и общественные деятели нередко обвиняют компьютерные игры после каждого случая стрельбы в учебном заведении