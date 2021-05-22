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13:09, 22 мая 2021

Профсоюз учителей попросил «Единую Россию» не привлекать педагогов к внутрипартийному голосованию

На нем должны определиться кандидаты в Госдуму от правящей партии.

Одной из главных причин, по которой в профсоюзной организации «Учитель» просят не давать дополнительную нагрузку педагогам в виде праймериз – высокая занятость перед экзаменами и выставлениями оценок. Как пишет газета «Коммерсантъ», преподаватели отмечают, что на фоне коронавирусных ограничений учебный год был непростым.
При этом в профсоюзе утверждают, что на некоторых учителей оказывается «аккуратное» давление: им не угрожают увольнением, но стыдят в случае отказа участвовать во внутрипартийном голосовании «единороссов». Кроме того, поступают сведения и о том, что работников школ просят привлекать к регистрации на праймериз и родителей учеников. По данным членов профильного профсоюза, в рабочих чатах и устных разговорах учителя либо ссылаются на распоряжения сверху, либо намекают на возможные проблемы у школ.

В «Единой России», впрочем, уверяют, что не только никого не принуждают к участию и организации внутрипартийного голосования, но и намерены «жестко» пресекать подобные случаи.

Предварительное голосование по определению кандидатов от «Единой России» на думские выборы состоится на следующей неделе.


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