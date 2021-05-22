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13:07, 22 мая 2021

Смольный продлил коронавирусные ограничения в Петербурге

Основные запреты будут действовать до середины лета.

Обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте оставили в силе до 12 июля. Всё это время петербуржцы также должны соблюдать социальную дистанцию. Залы на концертах и спектаклях разрешили заполнять только на три четверти. Такое же ограничение действует на стадионах, при этом максимальное число зрителей спортивных мероприятий не должно превышать 25 тысяч человек. Эти меры будут действовать и для матчей чемпионата Европы по футболу, которые будут проходить в Петербурге с 12 июня. Единственное послабление, которое допустили чиновники, касается детских групп. С 31 мая школьникам разрешат организованно приходить на представления и спектакли. Тем временем в Петербурге растет число новых больных с коронавирусом. Медики вновь открыли для пациентов временный госпиталь в Ленэкспо, а в стационарах выделили около пятисот новых инфекционных коек.

В ближайшее время кроме матчей Чемпионата Европы в Петербурге в очном формате проведут праздник выпускников «Алые паруса» и день города.


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