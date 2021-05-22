Съезд муниципальных депутатов планируют провести сегодня в Великом Новгороде общественные деятели и политики из разных российских регионов. Между тем за несколько дней до этого мероприятия, областные власти ужесточили ограничения в регионе. В частности, были запрещены собрания людей численностью более 30 человек. Как полагают организаторы съезда, это было сделано непосредственно для того, чтобы сорвать мероприятие.

Председатель новгородского отделения партии «Яблоко» Виктор Шалякин обратился к силовикам с просьбой не мешать проведению съезда.

Как писала пресса, Земский съезд был организован в ответ на разгон в марте муниципального форума в Москве.

