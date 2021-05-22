В ВОЗ уверены, что фактически от коронавируса в мире умерли больше людей, чем следует из официальной статистики

Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что фактически от коронавируса в мире умерли значительно больше людей, чем следует из официальной статистики.

Реальные показатели колеблются в районе 6-8 миллионов человек, уверена помощник генерального директора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма. Это пока только прогнозы, отмечают в организации, поскольку в Латинской Америке и Азии продолжается рост числа заражений, кроме того там находят новые штаммы опасного вируса.

Только за прошлый год, уверена эксперт, коронавирус стал причиной смерти по меньшей мере у 3 миллионов человек, хотя официальные данные говорят всего о полутора миллионах.

Причин для такого серьезного расхождения официальной статистики с данными Всемирной организации здравоохранения может быть несколько, отметила Самира Асма. Во-первых, были случаи, когда люди умирали от коронавируса, будучи не протестированными. Во-вторых, в ряде стран нет надежной системы регистрации смертей.

Более точную оценку реального положения дел сможет дать анализ избыточной смертности, отмечается в докладе ВОЗ.

Демограф Алексей Ракша полагает, что даже оценка ВОЗ смертности от коронавируса не является точной. В реальности эта цифра может быть еще выше, сказал «Эху Москвы» специалист. «Оценка в районе 7 млн умерших — это оценка сиэтлского института Health Metrics and Evaluation. Их методы все демографы не очень приветствуют, и точность их оценок очень-очень далека от действительности. Например, они завысили смертность по России – у них получилось около 580 тысяч, а для США – чуть ли не миллион», — пояснил эксперт.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, справедливорос Федот Тумусов в свою очередь отметил, что саму смертность от короронавируса кране трудно подсчитать. Федот Тумусов добавил, что поскольку все силы здравоохранения была направлены на борьбу с пандемией, было отложено лечение плановых больных, что тоже усугубило ситуацию. И как результат могло привести к смерти людей.

Коронавирус помог стать миллиардерами девяти предпринимателям. Именно столько новых сверхбогатых бизнесменов появилось в мире после начала вакцинации. Доходы этих людей выросли за счет роста прибыли фармацевтичеcких компаний, в том числе производителей вакцин, рассказали специалисты объединения People's Vaccine Alliance, которое выступает за доступность препаратов от коронавируса всем жителям планеты.

Больше всего, по подсчетам участников объединения, заработали главы компаний Moderna и BioNTech. Общее же состояние девяти миллиардеров оценивается более чем в $19 млрд. Этого бы хватило на вакцинацию населения стран с низким уровнем дохода, отмечают эксперты.