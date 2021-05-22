Российская сборная по футболу прибудет в Австрию, где проведет подготовку к Чемпионату Европы

В состав национальной команды включены 30 человек, правда, пока это расширенный и не окончательный список. По итогам австрийских учебно-тренировочных сборов, которые продлятся до конца мая, 4 игрока будут отцеплены от состава – это связано с ограничениями по окончательной заявке, которые установили в УЕФА. На протяжении предыдущих двух дней футбольная сборная тренировалась на базе в подмосковном Новогорске в полном составе: по словам тренеров, травмированные игроки Дмитрий Баринов и Максим Мухин полностью оправились от повреждений. Правда, пока на сборах нет лидеров российской команды: футболистов иностранных клубов Александра Головина, Дениса Черышева и Алексея Миранчука. Они прибудут в расположение сборной в ближайший вторник. В первые дни июня же у сборной запланированы два товарищеских матча – с Польшей и Болгарией.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня в 11 городах континента. Сборная России в рамках группового этапа сразится с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Два матча пройдут в Санкт-Петербурге, еще один – в Копенгагене.