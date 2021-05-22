США ввели санкции США против четырех организаций и 13 судов

Они связаны со строительством газопровода «Северный поток — 2». Под санкции попали в том числе Морская спасательная служба и судно «Академик Черский», которое участвует в прокладке трубопровода. Ранее Госдепартамент США отказался вводить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Вашингтон выступает против газопровода, поскольку считает, что он усиливает зависимость Европы от Москвы. В Кремле позицию американской администрации связывали с конкуренцией и попыткой заставить европейские страны покупать более дорогой сжиженный природный газ из Америки.