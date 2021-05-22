Четверо подростков стали фигурантами дела о крупном пожаре в Кургане

В начале месяца от огня пострадали не менее 10 жилых домов в поселке Северный. Согласно данным следствия, подозреваемые разожгли на берегу реки костер, который затем перекинулся на сухую траву и строения, говорят в полиции. Площадь пожара составила почти 2 тысячи квадратных метров, справиться с огнем удалось спустя несколько часов, сообщалось, что никто не пострадал.

