Российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал вакцину от коронавируса «Спутник V» одной из самых востребованных

Препарат зарегистрировали почти в 70 странах, подчеркнул глава правительства. Он назвал ее одной из лучших, и напомнил, что жители России могут сейчас сделать прививку совершенно бесплатно, и призвал всех пройти вакцинацию. Между тем накануне мэр Москвы Сергей Собянин признал неудовлетворительными темпы вакцинации от коронавируса. Процент получивших прививку, подчеркнул он, меньше, чем в любом европейском городе. В России, по некоторым данным, хотя бы одну дозу вакцины получили чуть более 26 млн. человек.