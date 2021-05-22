Российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал вакцину от коронавируса «Спутник V» одной из самых востребованных

Препарат зарегистрировали почти в 70 странах, подчеркнул глава правительства. Он назвал ее одной из лучших, и напомнил, что жители России могут сейчас сделать прививку совершенно бесплатно, и призвал всех пройти вакцинацию. Между тем накануне мэр Москвы Сергей Собянин признал неудовлетворительными темпы вакцинации от коронавируса. Процент получивших прививку, подчеркнул он, меньше, чем в любом европейском городе. В России, по некоторым данным, хотя бы одну дозу вакцины получили чуть более 26 млн. человек.
2021-05-22T12:31:11+03:00
2021-05-22T12:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 22 мая 2021
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