Т.н. «индийскую» мутацию коронавируса обнаружили уже в Москве, Санкт-Петербурге, сообщили в научном центре «Вектор»

Всего было подтверждено 10 случаев, рассказал в организации, которая является одним из разработчиков вакцины от коронавируса. Ранее такую же цифру называли в Роспотребнадзоре. В Ведомстве при этом заверили, что речь идет о версиях, которые не являются самыми опасными из всех вариантов.

Ситуация с распространением вируса в Индии резко ухудшилась в апреле. В стране ежедневно регистрировалось по несколько сотен тысяч случаев заражения. За минувшие сутки число заболевших увеличилось почти на 300 тысяч, скончались более 4 тысяч человек.