Число жертв отравления на очистных сооружениях под Таганрогом выросло до 11 человек

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал оказать помощь пострадавшим и семьям погибших после аварии на очистных сооружениях в Таганроге. Губернатор объявил 22 мая днем траура по погибшим сотрудникам водоканала Таганрога.
2021-05-22T12:18:57+03:00
2021-05-22T12:18:57+03:00
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12:18, 22 мая 2021
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