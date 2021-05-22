В деле пилота самолета «Суперджет», попавшего в авиакатастрофу в «Шереметьево», в очередной раз сменился судья

В деле пилота самолета «Суперджет», попавшего в авиакатастрофу в аэропорту «Шереметьево», в очередной раз сменился судья.

Уже в третий раз Химкинский городской суд Подмосковья вынужден начать процесс с предварительных слушаний. Вместо предыдущего судьи, как передает агентство ТАСС, дело будет рассматривать судья Ольга Чиханова, которая была назначена на должность в августе прошлого года. С чем связана замена, не ясно. В ноябре прошлого года процесс по делу о крушении «Суперджета» вновь пришлось начинать заново, поскольку первый судья на протяжении долгого времени болел.

Обвиняемым по делу является командир лайнера Денис Евдокимов. По версии следствия, из-за его неправильных действий «Суперджет», в который попала молния, совершил неудачную аварийную посадку и загорелся, что привело к гибели людей. Пилот свою вину не признает, в настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

Крушение «Суперджета» произошло в аэропорту «Шереметьево» в мае 2019 года. Он должен был лететь из Москвы в Мурманск. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41, еще 10 пострадали.