Верховный суд Румынии вернул в прокуратуру дело о революции 1989 года

Бывшего президента Иона Илиеску и ряд высокопоставленных руководителей обвиняют в преступлении против человечества. Ранее кассационный суд страны нашел ряд нарушений в обвинительном заключении, передает агентство ТАСС. Согласно материалам дела, следствие считает, что в 1989 году в обществе возникла группировка, которая планировала устранить бывшего президента Николае Чаушеску, и удержать Румынию в сфере влияния Советского Союза. Это происходило на фоне роста недовольства в стране и обострения отношений Бухаре6ста с Москвой. Военные прокуроры утверждают, что группировка Иона Илиеску действовала умело и эффективно. А создание в стране атмосферы «общего террористического психоза» привело к братоубийственному конфликту, хаотичной стрельбе, противоречивым военным приказам.