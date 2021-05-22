Верховный суд Румынии вернул в прокуратуру дело о революции 1989 года

Бывшего президента Иона Илиеску и ряд высокопоставленных руководителей обвиняют в преступлении против человечества. Ранее кассационный суд страны нашел ряд нарушений в обвинительном заключении, передает агентство ТАСС. Согласно материалам дела, следствие считает, что в 1989 году в обществе возникла группировка, которая планировала устранить бывшего президента Николае Чаушеску, и удержать Румынию в сфере влияния Советского Союза. Это происходило на фоне роста недовольства в стране и обострения отношений Бухаре6ста с Москвой. Военные прокуроры утверждают, что группировка Иона Илиеску действовала умело и эффективно. А создание в стране атмосферы «общего террористического психоза» привело к братоубийственному конфликту, хаотичной стрельбе, противоречивым военным приказам.
2021-05-22T12:03:40+03:00
2021-05-22T12:03:40+03:00
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12:03, 22 мая 2021
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