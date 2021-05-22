С момента начала вакцинации в мире появись минимум девять новых миллиардеров

Почти 20 миллиардов долларов. Именно столько составляет совокупное состояние новых долларовых миллиардеров. По данным альянса People's Vaccine Alliance приумножить свои доходы они смогли за счет роста прибыли фармацевтического сегмента.

На первом месте этого списка оказался генеральный директор американской компании Moderna Стефан Бансель. Его состояние превышает 4 миллиарда долларов. На втором месте – сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин с 4 миллиардами. Тройку замыкает иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер с 2 миллиардами долларов.

Вместе с тем, по оценкам телеканала CNN, совместное состояние богачей позволило бы полностью вакцинировать почти 800 миллионов человек в странах с низким уровнем дохода. Однако фактически эти государства получили менее полпроцента от общемирового объема спасительных препаратов из-за дефицита ресурсов.

Ранее в Италии прошел Глобальный саммит здравоохранения, на котором был поднят вопрос оботмене интелектуальной собственности на вакцины от коронавируса.