Разрешение выступать на международных соревнованиях в этом году получили 23 российских атлета

Они будут принимать участие в нейтральном статусе, говорится в решении Всемирной легкоатлетической ассоциации. Ее представители подтвердили, что Совет по допингу признал соответствующими требованиям заявки двух десятков россиян. В то же время членство Всероссийской федерации легкой атлетики по-прежнему приостановлено. Это связано с допинговым скандалом, который разгорелся несколько лет назад. В Олимпийских играх в Токио смогут принять участие только десять россиян, имеющих статус нейтрального спортсмена, напоминает агентство «Интерфакс». Выбор десяти легкоатлетов сделает российская сторона.