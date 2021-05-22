Следственный комитет расследует масштабное дело о хищениях при строительстве объектов министерства обороны, пишет газета «КоммерсантЪ». Сумма похищенного, по сведениям издания, составляет почти 4,5 млрд руб. Главным обвиняемым в нем является заместитель гендиректора компании «М-Строй» Дмитрий Пипко. Источники газеты рассказывают, что перед арестом фигурант успел спрятать всю документацию фирмы, приказал своему начальнику молчать на допросах, а задержать себя позволил лишь после того, как избавился от улик, буквально «изжарив» в микроволновке все три своих мобильника.

