В Белоруссии заблокировали сайт Sports.ru

Пользователи на территории республики, которые пытаются зайти на сайт, он либо не открывается без VPN, либо на экран выводится сообщение о блокировке Министерством информации. В ведомстве сказали, что это сделано из-за нарушения законодательства об азартных играх. Ранее сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша выступил в поддержку портала TUT.by, который заблокировали власти Белоруссии. Кроме того, на этой неделе были задержаны руководители портала и несколько журналистов.

