Z Архив новостей новости
5 6 6 349
11:31, 22 мая 2021

Судья сменился в деле о крушении самолета «Суперджет» в аэропорту Шереметьево

Процесс в Химкинском суде начнется заново. По словам представителей защиты, прежняя судья переводится в Московский областной суд. Теперь дело начнет рассматривать Ольга Чиханова, которая получила назначение в городской суд минувшим летом, передает агентство ТАСС. В ноябре прошлого года дело уже начинали слушать заново из-за смены состава суда. Обвиняемым является командир воздушного судна Денис Евдокимов. Самолет компании «Аэрофлот» два года назад загорелся при аварийной посадке в аэропорту. Погиб 41 человек, 10 пострадали.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Идеальный политик Сахаров понимал как мало кто другой, что ключевой фактор в политике – это доверие общества. Сахаров был бы идеальным президентом. Президентом страны должен быть идеальный политик, человек, верящий в нравственные идеалы…

5 82 6 7462 21.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

На Марс в обнимку с НАТО Третье место на пьедестале (после США и Китая) может достаться России. Но стоять придется на одной ноге – в обнимку с «гейропой»...

5 101 6 29675 15.05
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…

5 66 6 15489 15.05
Блоги

Сергей Марков политолог

С целью не допустить Майдана в сентябре Платошкин как раз такой кейс. Его задача была увести левых от КПРФ и привести их на Майдан против Путина…

5 213 6 41377 20.05
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Новый Холокост всегда на пороге Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства?..

5 428 6 83391 16.05
Блоги

+ Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Прощения попросили и другие родственники подростка, сказав, что им стыдно за поведение школьника, и что он сам осознал свою вину…

5 172 6 37706 20.05
8читать ;смотреть
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

В ЕС начали открывать границы для вакцинированных, что насчет «Спутник V»? «Спутник V» в этот список не входит, его статус пока обозначен пометкой «необходимы дополнительные данные»...

5 35 6 8414 16.05
Блоги

Сахаровский центр многофункциональная общественная и просветительская площадка (власти считают иноагентом)

Заявление о срыве юбилейной выставки к 100-летию Андрея Сахарова Будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным…

5 47 6 11627 17.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Что значит отказ от расследования отравления Навального Власти понимают: любое, даже самое поверхностное расследование покажет, что в России преступно производятся, хранятся и даже могут применяться опаснейшие химические боевые отравляющие вещества…

5 157 6 42736 19.05
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Век Сахарова По факту Сахаров — главный диссидент в истории Союза. Именно потому, что у него хватило ума, мужества, нравственного начала, чтобы будучи одним из любимых сынов системы, пойти против нее!..

5 42 6 11444 21.05
Блоги

+ «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Во все времена происходит одно и то же: как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, «нашей огромности боятся все»...

5 386 6 109080 20.05
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Израиль сделал свое государство, а Палестина нет Есть Палестина и есть Израиль. Можно посмотреть на одно и на другое. И там и там нет воды, и там и там пустыня, условно говоря, вместо земли. И там и там, если это не возделывать и не приложить руки, это будет пустыня….

5 108 6 32091 17.05
Новости

В Кремле взяли паузу на размышление после объявления новый санкций против «Северного потока-2» Под ограничения попали четыре российские компании и 13 судов, связанных с газопроводом…

5 46 6 13821
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Иран сговорится с США и останется без атомной бомбы? Или не останется? Иран сговорится с США и останется без атомной бомбы? Или не останется? Никто не любит пугающих прогнозов. И напрасно. В тени войны Израиля и ХАМАС проходит созревание еще одного конфликта, связанного с ядерной программой Ирана…

5 25 6 7541 19.05
8читать ;смотреть
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Путин и Сахаров Если Сахаров был бы жив, в глазах властей он был бы экстремистом…

5 147 6 45383 17.05
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Битва при Хогвартсе Я даже допускаю, что именно наука – школьное преподавание, самообразование, лекции, диктанты, конференции – стала сегодня главным фронтом борьбы прошлого с будущим, как оно уже бывало при любых обскурантистских режимах…

5 127 6 42239 18.05

Популярное за неделю

Новости

В Кремле взяли паузу на размышление после объявления новый санкций против «Северного потока-2» Под ограничения попали четыре российские компании и 13 судов, связанных с газопроводом…

5 49 6 15713
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
С учетом административных и силовых размеров ее задницы можно быть уверенным, что практически все без исключения ее противники будут мощью ее ягодиц политически умерщвлены…

5 31 6 71723 19.05
#слушать 51:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

«Научный склад преступного ума» (заключенные, занимавшиеся наукой). 3456318
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 5101 16.05
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

«Хижина дяди Вовы» Меня, как депутата, во время таких задержаний не трогают. Но я являюсь свидетелем этого беспредела. И я не молчаливый свидетель…

5 75 6 180998 17.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Инициатив по казанскому делу — тьма. Самой интересной является инициатива выявления подростков, проявляющих интерес и склонность к оружию. Могу облегчить работу операм…

5 51 6 125967 16.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9121595
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4912545

Сегодня в эфире