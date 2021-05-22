Судья сменился в деле о крушении самолета «Суперджет» в аэропорту Шереметьево

Процесс в Химкинском суде начнется заново. По словам представителей защиты, прежняя судья переводится в Московский областной суд. Теперь дело начнет рассматривать Ольга Чиханова, которая получила назначение в городской суд минувшим летом, передает агентство ТАСС. В ноябре прошлого года дело уже начинали слушать заново из-за смены состава суда. Обвиняемым является командир воздушного судна Денис Евдокимов. Самолет компании «Аэрофлот» два года назад загорелся при аварийной посадке в аэропорту. Погиб 41 человек, 10 пострадали.

